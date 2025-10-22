Ministro de Salud responde tras denuncia en su contra presentada por la FECI

-

La cartera de Salud reiteró su disposición de colaborar con las instancias de investigación, pero no aceptará intimidaciones.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) indicó que reafirma su compromiso con la salud de la población, priorizando el fortalecimiento de la red de servicios de salud, el acceso a medicamentos de calidad a bajo costo y la transparencia institucional.

Esto se dio luego de que el Ministerio Público (MP), en una conferencia de prensa realizada este martes, anunciara la solicitud de antejuicio en contra el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya Pérez, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Según la denuncia presentada, el acuerdo entre el MSPAS y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) habría sido empleado para la asignación de fondos públicos que no figuraban dentro del presupuesto general de la nación.

Por lo tanto, Barnoya indicó que durante la actual administración, los procedimientos derivados del convenio, han cumplido con las leyes del país.

Asimismo, agregó que la auditoría financiera del ejercicio fiscal 2024 realizada por la Contraloría General de Cuentas, no notificó hallazgo alguno en el convenio con UNOPS.

Joaquín Barnoya indicó que los procedimientos han cumplido ha sido legales. (Foto: archivo/Soy502)

"No aceptaremos intimidaciones"

"El MSPAS reiteró su disposición a colaborar con las instancias de investigación que correspondan, según el debido proceso. Sin embargo, no aceptará intimidaciones y utilizará los mecanismos disponibles para ejercer el derecho de defensa", se lee en el comunicado.

Además, dicho ministerio hizo un llamado a la ciudadanía para estar vigilante "porque está en juego el Estado de Derecho del país, elemento vital para asegurar el bienestar, que incluye la salud de millones de guatemaltecos".

Por último, agregó que seguirán desarrollando sus programas de salud con la máxima transparencia, fiscalización interna y externa, y rendición de cuentas ante los organismos competentes y la ciudadanía guatemalteca.