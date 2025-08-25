Versión Impresa
Miss Universe Guatemala, Raschel Paz, deslumbra en Puerto Vallarta

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
25 de agosto de 2025, 09:48
Miss Universe Guatemala cautiva con fotos playeras. (Foto: Instagram)

Raschel Paz disfruta del mar y el sol en Puerto Vallarta

La reina de belleza guatemalteca disfruta de unas merecidas vacaciones, previo a la competencia mundial.

La reina guatemalteca se prepara para brillar en Tailandia. (Foto: Instagram)
La reina guatemalteca se prepara para brillar en Tailandia. (Foto: Instagram)

La Miss Universe Guatemala, Raschel Paz, ha vuelto a robar suspiros a sus seguidores al publicar tres fotografías durante su estadía en Puerto Vallarta, uno de los lugares turísticos playeros más populares de México.

En las imágenes, Raschel luce un traje de baño de dos piezas, acompañado por la espectacular vista a la ciudad y un retoque en blanco y negro que añade glamur.

Paz competirá por la corona en representación del país en el certamen internacional el 21 de noviembre próximo, en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia.

