Miss Universe Guatemala Raschel Paz revela fotos de niña

Miss Universe Guatemala, Raschel Paz, compartió con sus seguidores algunas fotografías de su niñez.

La guatemalteca se prepara para su participación en Miss Universe, que se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 y en un sorpresivo post, se mostró posando junto a su perrito y algunos juguetes, a una edad aproximada de 8 años, en otras tiene 3 o 4 años.

Raschel demostró con estos recuerdos su pasión desde pequeña por llevar la corona para su país:

"No te detengas hasta que tu historia inspire a otras mujeres y haga sentir a tu niña interior que lo lograste. Camina con el corazón lleno de propósito, aunque el camino no siempre sea fácil", escribió.

"Recuerda que cada caída, cada duda y cada lágrima también forman parte de la historia que un día será inspiración para alguien más. La mujer que eres hoy está construyendo los cimientos del sueño que aquella niña imaginó, y tu fuerza es la prueba de que nada fue en vano", continuó.

Al final cerró afirmando que dará lo mejor para el país, a pesar de el duro camino que atravesó mientras crecía: "Sigue avanzando, sigue creyendo, sigue transformando tus heridas en poder. Porque algún día mirarás atrás y entenderás que no estabas solo creciendo: estabas sanando, abriendo puertas, y dejando huellas para que otras mujeres también se atrevan a creer en sí mismas".

