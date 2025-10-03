Raschel Paz, Miss Universe Guatemala: "Se me negó el derecho a la educación"

-

Raschel Paz se encuentra de gira por Estados Unidos y acudió a entrevistas en los medios de comunicación, en uno de ellos hizo una inesperada revelación.

Miss Universe Guatemala afirmó que en su vida ha atravesado por algunas duras etapas de las que sacó valiosas lecciones.

En el programa "Hoy Día" de la cadena Telemundo Internacional Raschel contó que a temprana edad no querían que tuviera estudios básicos.

"Tengo una historia de vida que me encanta contar, en Guatemala continúa siendo tabú ese tipo de temas", inició al abrir su corazón.

Foto: Oficial.

"Estoy muy agradecida con mi familia, de niña se me negó el derecho a la educación, venía de un hogar considerado disfuncional porque me adoptaron mis abuelitos", dijo.

La guatemalteca agregó que a sus abuelos no les gusta que ella traiga a luz este tema pero ella lo hace pues considera que gracias a ellos pudo avanzar en la vida y tuvo un hermoso hogar.

"Soy la mujer que soy por ellos, por eso estoy agradecida y tengo un gran compromiso y un gran propósito con la educación, es necesario que se le brinde a los jóvenes, es fundamental", marcó.

La gala del 74º certamen de Miss Universe se celebrará en el Impact Challenger Hall en Pak Kret , Nonthaburi, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025.

