"Continúa la racha de Guatemala": la reacción de Mister Chip tras empate a Panamá

Las selecciones de Guatemala y Panamá empataron 1-1 en el estadio Rommel Fernández.

Alexis Martín-Tayamo "Mister Chip", el reconocido periodista español por brindar datos históricos en el futbol a nivel mundial, dio a conocer un dato curioso este lunes tras el empate de los guatemaltecos en tierras canaleras.

Se trata de que continúa la racha de Guatemala, "que jamás ha perdido por eliminatorias mundialistas contra Panamá (5 victorias y 2 empates en 7 enfrentamientos)".

"Guatemala no mereció perder contra El Salvador, del mismo modo que El Salvador no ha merecido perder hoy contra Surinam. Este grupo tendría que haber empezado con 4 empates" dijo Martín-Tamayo.

La tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera en el grupo A:

1. Surinam (4 puntos)

2. El Salvador (3 puntos)

3. Panamá (2 puntos)

4. Guatemala (1 punto)

Además, el español comento que "tanta igualdad es muy mala noticia para las 4 selecciones del grupo. Se van a quitar tantos puntos en los empates, que el segundo podría ser el peor de los 3 grupos y quedar fuera de la repesca".

PAN 1-1 GUA (FT) - Continua la racha de Guatemala que jamás ha perdido por Eliminatorias contra Panamá (5 victorias y 2 empates en 7 enfrentamientos).



La Selección de Guatemala se deberá enfocar en la siguiente fecha FIFA en octubre, con dos salidas. El 10 a Surinam y el 15 a El Salvador. Noviembre será el mes clave para definir a los clasificados.

Cabe recordar que solo los líderes de cada sector van directo a la Copa del Mundo y dos mejores segundos de los tres bloques van a un repechaje intercontinental.