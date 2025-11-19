Mixco celebra su ChocoFest: 30 artesanos exaltan el cacao ancestral

-

Mixco se convertirá en el epicentro del sabor ancestral con la Primera edición ChocoFest MuniMixco 2025, un evento que se realizará el 22 de noviembre frente al palacio municipal para celebrar el Patrimonio Cultural Intangible del chocolate artesanal Mixco.

Esta fiesta de la tradición reunirá a 30 chocolateros mixqueños, buscando visibilizar el trabajo del cacao guatemalteco y promover el turismo local y la gastronomía, amenizado con la participación de la Marimba Perla de Hormigo.

Mixco se prepara para vivir la primera edición del ChocoFest MuniMixco 2025, un evento dedicado a resaltar el trabajo artesanal de los chocolateros del municipio.





Las tabletas artesanales de cacao, elaboradas por productores guatemaltecos, serán parte de la oferta del festival. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

La actividad se llevará a cabo el 22 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, frente al palacio municipal.

De acuerdo con Asuntos Religiosos y Culturales de la comuna, la misión del ChocoFest es "apoyar a todos los chocolateros artesanos de Mixco y proyectarlos a nivel nacional, brindando a las familias un ambiente agradable para disfrutar del cacao y sus tradiciones".





El talento y la tradición se reflejan en cada elaboración artesanal realizada por mujeres emprendedoras. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Su visión es que "cada chocolatero crezca cada día más mediante el trabajo artesanal que ha sido heredado de generación en generación", con el objetivo de fortalecer esta tradición local.

Patrimonio

En esta primera edición participarán 30 chocolateros, quienes exhibirán distintas presentaciones de chocolate elaborado de forma tradicional. Además, se contará con artistas invitados y la participación musical de la Marimba Perla de Hormigo, de La Antigua Guatemala, y la Marimba Orquesta Municipal de Mixco, que amenizarán la jornada.

El vocero municipal, Mynor Espinoza, destacó que "serán 30 artesanos del chocolate quienes abrirán desde muy temprano para recibir a turistas nacionales y extranjeros. Esta actividad ha sido implementada por el alcalde Neto Bran para priorizar y visibilizar el trabajo de los chocolateros mixqueños".





Los 30 chocolateros participantes fueron convocados por la comuna para coordinar detalles del festival. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

La municipalidad informó que el evento está diseñado para el disfrute de toda la familia, con espacios culturales, música en vivo y actividades que buscan promover el comercio local y preservar el legado artesanal del cacao.





Las familias chocolateras mantienen técnicas tradicionales para preparar el cacao de forma artesanal. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

El chocolate de Mixco es un producto artesanal reconocido como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en Guatemala desde 2009. Su elaboración se caracteriza por métodos tradicionales, los cuales son transmitidos de generación en generación, utilizando cacao de calidad tostado, molido y mezclado con canela, azúcar y a veces almendras, sin conservantes artificiales.

