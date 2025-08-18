Mixco pincha, Municipal es sublíder y los cremas festejan en casa

-

El líder Mixco dejó en tres la racha de victorias consecutivas, mientras Municipal y Comunicaciones hicieron la tarea al sumar triunfo en la quinta fecha del Apertura 2025.

Los chicharroneros no ganaron, pero tampoco perdieron ante el recién ascendido Mictlán en el estadio La Asunción. Fue un empate sin goles que, de cualquier forma, le sirve al equipo de Fabricio Benítez para mantenerse invicto en la cima de la tabla.

Quien se colocó sublíder fue Municipal, luego de vencer "in extremis" 3-2 a Malacateco, en el estadio Israel Barrios de Coatepeque. El panameño Davis Contreras hizo dos asistencias, el cubano Yasnier Matos se mandó con un doblete y Pedro Altán marcó en el último minuto para la alegría de los escarlatas.

Mientras, Comunicaciones volvió al triunfo, tras tres juegos sin festejar, en su retorno al estadio Cementos Progreso y su celebración del aniversario 76. El mexicano Brian Martínez se estrenó con la camiseta crema, también marcaron Érick Lemus y Lynner García para la goleada de 3-0 sobre Marquense.

Entrevista post partido con Joseph Folgar #VamosCremas pic.twitter.com/QPtbDd8bfH — Comunicaciones FC (@CremasOficial) August 18, 2025

En el cierre de la jornada, Xelajú se mandó con la goleada de la semana al derrotar 5-0 a Guastatoya (que sigue en el sótano) en el estreno de la nueva iluminación en el estadio Mario Camposeco. Jesús López, Claudio de Oliveira, Steven Cárdenas, Derrikson Quiros y Romario da Silva hicieron los tantos.

Resultados

Quinta Jornada

Aurora 3-2 Antigua

Malacateco 2-3 Municipal

Cobán Imperial 2-2 Achuapa

Mictlán 0-0 Mixco

Comunicaciones 3-0 Marquense

Xelajú 5-0 Guastatoya