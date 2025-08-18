Versión Impresa
Una novedad en la convocatoria de la Selección de Guatemala

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
17 de agosto de 2025, 20:19
Selección Nacional
El portero Fredy Pérez vuelve a la Selección. (Foto: Comunicaciones)&nbsp;

El portero escuintleco Fredy Pérez es la principal novedad en la convocatoria del técnico mexicano Luis Fernando Tena para la primera semana de trabajo de la Selección de Guatemala con miras a los partidos ante El Salvador (4 de septiembre) y Panamá (8), por la ronda final de la eliminatoria mundialista.

Se había ausentado la fase anterior y la Copa Oro por una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha. El que salió de la nómina fue el portero de Antigua, Luis Morán.

El listado está compuesto por 18 jugadores de la liga local. Los legionarios se unirán el 1 de septiembre, según lo determina FIFA.

Los convocados

Porteros

Kénderson Navarro - Municipal

Fredy Pérez - Comunicaciones

Defensas

José Ardón - Antigua

Carlos Aguilar - Municipal

José Morales - Municipal

Nicolás Samayoa - Municipal

José Pinto - Comunicaciones

Stheven Robles - Comunicaciones

Kevin Ramírez - Malacateco

 

 

Mediocampistas

Óscar Castellanos - Antigua

José Rosales - Antigua

Jonathan Franco - Municipal

Pedro Altán - Municipal

Rodrigo Saravia - Municipal

Delanteros

Rudy Muñoz - Municipal

Óscar Santis - Antigua

Darwin Lom - Comunicaciones

Érick Lemus - Comunicaciones

