Una novedad en la convocatoria de la Selección de Guatemala

El portero escuintleco Fredy Pérez es la principal novedad en la convocatoria del técnico mexicano Luis Fernando Tena para la primera semana de trabajo de la Selección de Guatemala con miras a los partidos ante El Salvador (4 de septiembre) y Panamá (8), por la ronda final de la eliminatoria mundialista.
MÁS FÚTBOL: Los cremas golean a Marquense en festejo de su aniversario
Se había ausentado la fase anterior y la Copa Oro por una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha. El que salió de la nómina fue el portero de Antigua, Luis Morán.
El listado está compuesto por 18 jugadores de la liga local. Los legionarios se unirán el 1 de septiembre, según lo determina FIFA.
Los convocados
Porteros
Kénderson Navarro - Municipal
Fredy Pérez - Comunicaciones
Defensas
José Ardón - Antigua
Carlos Aguilar - Municipal
José Morales - Municipal
Nicolás Samayoa - Municipal
José Pinto - Comunicaciones
Stheven Robles - Comunicaciones
Kevin Ramírez - Malacateco
Mediocampistas
Óscar Castellanos - Antigua
José Rosales - Antigua
Jonathan Franco - Municipal
Pedro Altán - Municipal
Rodrigo Saravia - Municipal
Delanteros
Rudy Muñoz - Municipal
Óscar Santis - Antigua
Darwin Lom - Comunicaciones
Érick Lemus - Comunicaciones