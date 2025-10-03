Piastri recupera sensaciones en unas caóticas libres en el GP de Singapur

El líder del Mundial de Fórmula 1, Oscar Piastri (McLaren), recuperó sensaciones este viernes al lograr el mejor tiempo en la segunda sesión de libres del Gran Premio de Singapur, marcada por dos accidentes, banderas rojas y un extraño incidente en el pit lane entre Charles Leclerc y Lando Norris.
En la noche local, el australiano superó al francés Isack Hadjar (Racing Bulls) y al vigente cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull), tercero.
Mejor tiempo en la primera sesión disputada en un calor tropical, el español Fernando Alonso (Aston Martin) se clasificó cuarto en los entrenamientos libres 2.
El británico Norris (McLaren), víctima del choque en el pit lane con Leclerc (Ferrari), completó el Top 5.
En un fallo de coordinación muy poco frecuente, Leclerc impactó con el Mercedes de Norris con ambos coches intentando ingresar en el circuito al mismo tiempo.
Los Ferrari no hicieron mejor que noveno y décimo, con Leclerc delante de su experimentado compañero de equipo, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.
La segunda hora de entrenamientos libres del día, mucho más animada que la primera, estuvo marcada por la salida de pista de George Russell, quien perdió el control de su Mercedes antes de impactar contra un muro a alta velocidad.
El GP de Singapur se disputa de noche para maximizar el número de telespectadores europeos debido a la diferencia horaria, pero también para limitar los efectos del calor sobre los pilotos.
El jueves, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) activó por primera vez su alerta de altas temperaturas porque se esperan más de 31 °C el domingo por la noche para la carrera, lo que les permite a los equipos utilizar un sistema especial para la refrigeración, al igual que a los pilotos un chaleco especial con enfriamiento.