Así luce la indumentaria maya en la pasarela del New York Fashion Week

La indumentaria maya brilló en el New York Fashion Week, la semana de la moda más importante en Estados Unidos.
La pasarela que Textiles D' La Rossa compartió con el diseñador Erick Rossetti estuvo cargada de color y cultura en una noche inolvidable donde se compartió la importancia ancestral de la vestimenta guatemalteca.
En un en vivo, D' La Rossa transmitió este histórico momento, que incluyó la alfombra roja de los asistentes al evento.
La actividad transmitida el 13 de septiembre mostró los textiles hechos en el país, desde Totonicapán, como un importante legado a nivel internacional. Por unos 15 minutos las modelos lucieron hüipiles y cortes auténticos.
