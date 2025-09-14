Versión Impresa
Así luce la indumentaria maya en la pasarela del New York Fashion Week

  • Por Selene Mejía
14 de septiembre de 2025, 13:05
Así se luce la indumentaria maya en la pasarela del New York Fashion Week. (Foto: textiles D' La Rossa)

La indumentaria maya brilló en el New York Fashion Week, la semana de la moda más importante en Estados Unidos. 

EN CONTEXTO: Indumentaria Maya destacará en el New York Fashion Week

La pasarela que Textiles D' La Rossa compartió con el diseñador Erick Rossetti estuvo cargada de color y cultura en una noche inolvidable donde se compartió la importancia ancestral de la vestimenta guatemalteca. 

indumentaria maya pasarela new york fashion week 1
Textiles D' La Rossa.

En un en vivo, D' La Rossa transmitió este histórico momento, que incluyó la alfombra roja de los asistentes al evento. 

indumentaria maya pasarela new york fashion week 2

La actividad transmitida el 13 de septiembre mostró los textiles hechos en el país, desde Totonicapán, como un importante legado a nivel internacional. Por unos 15 minutos las modelos lucieron hüipiles y cortes auténticos. 

MIRA: 

@sucelyixm En la semana de la moda en NY, @textiles D’ La Rossa por primera vez se hace presente en la pasarela en esta gran ciudad, que orgullo haber podido asistir a este evento #guatemala #indumentaria #nuevayork #nyfw #semanadelamodanewyork ♬ Goth (Slowed + Reverb) - Sidewalks and Skeletons

@sucelyixm Los colores y estilos de nuestra indumentaria brillan hoy en la pasarela del Fashion Week 2025 @textiles D’ La Rossa #textiles #guatemala #fashionweek #nuevayork #indumentariamayagt ♬ Fronteras - Gaby Moreno

@marccarmelo LOS TRAJES TÍPICOS BRILLARON EN EL NEW YORK FASHION WEEK. @textiles D’ La Rossa #nyfashionweek #guatemala #missuniverse #newyork #trajestipicos ♬ The Winner Is... Version - DeVotchKa

@santi_photgraphy @textiles D’ La Rossa En fashion week 2025 de Nueva York presentarán los diseños más nuevos! inspirados en los gustos modernos y de alta calidad de Textiles D la Rossa #fashion #moda #ny #guatemala #vital ♬ MTA x Aline by dnldjackson22 - dnldjackson22

