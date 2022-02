Críticas por el pastel que Georgina le obsequió a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo recibió un modesto pastel de cumpleaños durante su celebración este 5 de febrero, algunos internautas criticaron su festejo, otros se esmeraron en opinar al respecto.

Cristiano Ronaldo cumplió 37 años este sábado 5 de febrero y mientras se llenó de elogios y reconocimientos, en casa su actual pareja, Georgina Rodríguez, le obsequió un pastel.

Sobre su regalo y el detalle de Georgina, Ronaldo escribió este mensaje en sus redes:

"La vida es una montaña rusa, trabajo duro, alta velocidad, metas urgentes, expectativas exigentes, pero al final todo se reduce a la familia, el amor, la honestidad, la amistad, valores que hacen que todo valga la pena. ¡Gracias por todos los mensajes! 37 y contando".





Junto a estas palabras incluyó una imagen donde aparece junto a Georgina y delante muestra un pastel donde se lee CR7.

La modesta celebración causó discordia en algunos fanáticos mientras otros aplaudieron la sencillez del famoso.

"De pensar que Cristiano no se va comer ni un pedazo de ese pastel me da ganas de llorar", "Para los millones que tiene Georgina, era para que le mandara a hacer un pastel bonito a Cristiano y no esa cosa chueca. Una disculpa vivo queriendo ser ella, bai" y "Felicidades mi cerresiete, que malo se ve ese pastel jajaja", fueron algunos de los comentario que recibió por el regalo.

Días atrás Georgina recibió como regalo por su natalicio, de parte de Cristiano, un viaje a Dubai, además de disfrutar del sol y la playa, el portugués mandó a proyectar la imagen de su pareja en un lujoso rascacielos de la acaudalada ciudad, junto a un exótico pastel y una cena en familia entre los modernos edificios.

