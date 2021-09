La molestia de Kylian Mbappé con Neymar: “No me pasa la pelota”

El París Saint-Germain volvió a tener un partido deslucido, pero que logró ganar sin el brillo de sus estrellas.

El cuadro de la capital francesa venció 2-0 al Montpellier con goles de Idrissa Gana Gueye y Julian Draxler.

Sin embargo, en la segunda parte hubo una jugada en la que Kylian Mbappé burlaba a varios defensas en busca de su gol, pero hubo un jugador que terminó con el peligro y no fue un rival: Neymar se interpuso en el camino del delantero y le quitó la oportunidad de disparar a portería.

Mbappé salió cuando el marcador aún estaba 1-0 y en la banca se le miraba molesto.

La reacción de Mbappé al segundo gol de Draxler evidenció su molestia, en el que el internacional francés se quejó de que Neymar no le pasa a él el balón cuando está en el campo.

“Él no me la pasa”, se pudo ver en las cámaras de Canal Plus cuando enfocaron a Mbappé tras el gol de Draxler en el tramo final del encuentro. El 7, con gesto contrariado, se quejó a Gueye de que Neymar no le dio ayer ese tipo de pases y sí a Draxler cuando apenas llevaba unos segundos en el terreno de juego.

¡Ojo al mosqueo de Mbappé con Neymar tras ser sustituido ante el Montpellier!



“No me la pasa”



pic.twitter.com/8lO7pIOHO8 — Post United (@postunited) September 26, 2021

La imagen, que ha dado la vuelta al mundo, y se hizo viral en las redes sociales, viene precedida por la frustración de Mbappé, que no pudo marcar gol y falló tres ocasiones contra el Montpellier y con la mala cara que puso cuando fue cambiado por Pochettino.

Es la primera vez que se produce este tipo de tensiones entre dos jugadores que son amigos íntimos en el vestuario del PSG.