Padre e hijo quisieron tomar un "extravío" pero uno de ellos terminó muerto

El cuerpo del padre quedó atrapado entre unas rocas.
Padre e hijo iban de camino a casa pero quisieron tomar un extravío para llegar pronto, sin embargo, al pasar por un puente una llanta se deslizó, lo que hizo que perdieran el control del auto y cayeran al río.
El accidente ocurrió en la Finca Sandoval, un camino alterno del municipio de San Andrés Villaseca, Retalhuleu, que dirige al municipio de San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados del accidente y comenzaron con las labores de rescate.
A 500 metros rio abajo fue localizado Ronald Saj, de 36 años, quien presentaba algunos golpes y crisis nerviosa, por lo que fue estabilizado y trasladado a un centro asistencial.
Kilómetros más abajo fue hallado el cuerpo sin vida de Ruben Saj, de 53 años, quien quedó atrapado entre unas piedras.
*Con información de Surama Rodas