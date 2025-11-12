Momento delicado, Nodal responde a declaraciones de Ángela

-

La madre del cantante habría cancelado su cumpleaños por motivos médicos.

La madre de Christian Nodal, Cristy Nodal, enfrenta una delicada crisis de salud, según reveló la periodista Adri Tovar.

Christy Nodal ha sido un gran apoyo en la carrera de su hijo. (Foto: X)

La empresaria habría cancelado la celebración de su cumpleaños en Guadalajara debido a complicaciones médicas. Cristy fue diagnosticada con cáncer de colon en 2022 y, aunque meses después anunció su recuperación tras lo que su familia consideró un milagro, su estado actual genera gran preocupación entre sus seguidores. Hasta el momento, la familia no ha emitido un comunicado oficial.

Mientras tanto, Ángela Aguilar continúa con su gira Libre corazón en Estados Unidos, donde ha confirmado su boda religiosa con Nodal.

La cantante reveló que habrá boda religiosa en 2026. (Foto: X)

La pareja, que se casó por el civil en julio de 2024, planea una segunda ceremonia en 2026. Sin embargo, las críticas hacia ambos artistas persisten, especialmente por la actitud del cantante en recientes apariciones públicas.

La pareja se casó en una boda civil en julio de 2024. (Foto: X)

Durante su llegada a Las Vegas, Nodal fue cuestionado sobre su segunda boda con Ángela. Aunque evitó dar detalles, expresó que desea una ceremonia "bien mexicanota". Su actitud generó críticas por mostrarse "indiferente" y "déspota".