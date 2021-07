Momento en el que una gaviota se estrella en el rostro de una joven en un juego mecánico (video)

El video muestra a una de las chicas haciendo las típicas muecas de emoción y adrenalina, cuando ocurre lo inesperado.

Un par de adolescentes subió a un juego mecánico y vivió, por unos segundos, uno de los momentos más traumáticos de su vida.

Las protagonistas del hecho fueron Georgina Reed, de 14 años, y su amiga Kiley Holanam, de 13 años. Las adolescentes se encontraban en un parque de diversiones en el estado de Nueva Jersey en Estados Unidos, y asistieron con motivo del cumpleaños de Georgina.

El juego empezó y las adolescentes, junto con los demás pasajeros, salieron disparados.

Pero la euforia y la emoción se ven opacadas cuando una gaviota se impactó en el rostro de Kiley, quien ya iba a buena velocidad del trayecto. Entonces por unos segundos se queda el ave presionado contra el cuello de la joven.

Afortunadamente tuvo buenos reflejos y cuando sintió el impacto esperó a que el pájaro se volteara. Después, la empujó contra su cuerpo.

Mira aquí el video:

No sabía qué hacer

“Sabía que no había vuelta atrás y que me iba a golpear”, dijo Kiley en entrevista a medios locales. También señaló que aunque no tenía claro en el momento qué hacer, espero a que la gaviota “se diera la vuelta”, para agarrarla y quitársela “de encima rápidamente”.

Ante esto, la madre de la chica cumpleañera, quien se encontraba presente en el parque, esperándolas en la entrada de la atracción, contó que ella no se dio cuenta de lo que ocurrió en el aire, hasta que el paseo finalizó. “Vi las alas caer del vehículo, pero al principio pensé que eran billetes”, dijo.