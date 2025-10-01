Versión Impresa
Momento en que hombre armado asalta una tienda en Izabal (video)

  • Por Jessica González
01 de octubre de 2025, 11:06
El asalto quedó grabado en video. (Foto: captura de video)

La cámara de la tienda captó el momento de pánico que vivieron varias personas que estaban dentro del negocio.

Un negocio de celulares, ubicado en Santo Tomás de Castilla, Izabal, fue asaltado por un sujeto armado.

Según las imágenes, el hombre entró y de inmediato sacó el arma para presionar al encargado y despojarlo de sus pertenencias. 

En ese momento, en el negocio habían cuatro hombres más, uno de ellos fue obligado a ponerse de rodillas.

El delincuente fue captado en una motocicleta junto a su cómplice: 

(Foto: redes sociales)
Mira aquí el video: 

