VIDEO: momento en que niño es arrastrado por una correntada en zona 18

Las imágenes muestran cómo la fuerza del agua arrastra a la víctima en cuestión de segundos.
EN CONTEXTO: Menor fallece tras ser arrastrado por una corriente de agua en zona 18
Las fuertes lluvias registradas la tarde del lunes 22 de junio, provocaron que varias correntadas de agua afectaran distintos puntos del país.
Anderson Eduardo Santos Nájera, de 13 años, fue arrastrado en la colonia Santa Elena II, en zona 18 capitalina.
Un video muestra cómo el niño es llevado por la corriente sin poder detenerse, hasta quedar atorado en una cuneta.
Mira aquí el video:
Varias personas intentaron salvarlo, mientras el menor extendía sus brazos para que pudieran jalarlo.
Lamentablemente, Santos falleció tras quedar atrapado entre una gran plancha de cemento y la fuerza del agua.
De acuerdo con información proporcionada por la familia, el menor regresaba a su vivienda tras haber salido a cortarse el cabello en la colonia Maya, cuando fue sorprendido por la lluvia.