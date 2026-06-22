Menor fallece tras ser arrastrado por una corriente de agua en zona 18

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Un trágico suceso ocurrió la tarde de este lunes luego de que un niño falleciera ahogado.

Las intensas lluvias provocaron que se generara una fuerte corriente de agua, la cual arrastró a un grupo de menores de edad en la colonia Santa Elena II, en la zona 18 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados por vecinos y familiares de los menores, por lo que socorristas arribaron al lugar y localizaron a uno de los niños en una cuneta.

Luego de que la víctima fuera extraída, técnicos en urgencias médicas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero los resultaron fueron negativos y se confirmó que el menor de 13 años falleció.

El menor de 13 años murió por asfixia por sumersión. (Foto: CBM)

De acuerdo con la evaluación efectuada en el lugar, el fallecimiento se atribuye a asfixia por inmersión.

Autoridades competentes fueron notificadas y quedaron a cargo de las diligencias correspondientes en el lugar.