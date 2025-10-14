¡En segundos! Momento en que se roban la batería de un carro en zona 5 (video)

Una cámara del sector captó el momento del robo.
Dos hombres fueron captados en el momento en que se robaron la batería de un carro estacionado en la 11 avenida y 29 calle de la zona 5.
La cámara de seguridad del sector registró el momento que ha causado repudio entre varios usuarios, pues el video se viralizó en redes sociales.
Las imágenes muestran cómo un auto se estaciona atrás del picop, luego aparece un sujeto, quien abre la puerta del picop y presiona el botón para abrir el capó.
Segundos después, el hombre se va y regresa con otro cómplice. Entre los dos logran desconectar la batería y llévársela.
Mira aquí el video: