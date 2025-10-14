Buscan a joven que desapareció tras salir de su trabajo en Escuintla

La última llamada se la hizo a su madre el sábado por la noche.
Wilson Rafael Pedroza salió de su trabajo el pasado sábado 11 de octubre, ubicado en la cabecera de Escuintla, hacia su vivienda en Masagua.
Según familiares, el joven llamó a su madre a las 20 horas avisándole que estaba saliendo y que ya iba para su casa, sin embargo, nunca llegó.
Desde entonces, lo buscan con desesperación.
Pedroza labora para una empresa de mensajería. El día de su desaparición se conducía en su motocicleta y vestía una camisa negro con blanco y pantalón de lona azul. Portaba una mochila rosada.
Familiares piden que si alguien tiene información o sabe sobre su paradero, se comunique a los teléfonos: 4601-2716 o 3214-1072.