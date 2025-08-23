Momento en que socorristas llegan a centro médico tras ataque armado (video)

El video ha causado indignación por la falta de acción de los agentes de la PNC.
EN CONTEXTO: Ataque armado en centro médico de Mazatenango deja un fallecido y tres heridos
Un ataque armado se registró el pasado viernes 22 de agosto en un centro médico ubicado en la 3a. calle entre la 1a. y 2a. avenida de la zona 1 de Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez.
Al llegar al lugar, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a tres personas, quienes presentaban impactos por proyectil de arma de fuego.
En redes sociales fue compartido un video que muestra el momento en que llegan los socorristas e ingresan al lugar.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se tardaron mucho en ingresar para verificar si el autor del crimen aún estaba dentro, mientras que uno de los bomberos entró, revisó y "avisó" que no había nadie.
Mira aquí:
Estas imágenes han causado indignación por el actuar de los agentes.
Las tres personas heridas fueron identificadas como Delmi López, de 25 años, Meycer Cabrera, de 27 y el tercer paciente de género masculino, de 40 años aproximadamente, no pudo ser identificado.
En el lugar murió un hombre de aproximadamente 30 años, quien hasta el momento no ha sido identificado.