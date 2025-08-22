Ataque armado en centro médico de Mazatenango deja un fallecido y tres heridos

-

Los hechos ocurrieron este 22 de agosto. En el lugar murió una persona y tres más resultaron heridas.

Los Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios informaron sobre un incidente armado registrado en un centro médico, ubicado en la 3a. calle entre la 1a. y 2a. avenida de la zona 1 de Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez.

Al llegar al lugar, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a tres personas, quienes presentaban impactos por proyectil de arma de fuego.

Las tres personas heridas son: Delmi López, de 25 años, Meycer Cabrera, de 27 y el tercer paciente de género masculino, de 40 años aproximadamente, no pudo ser identificado.

Las víctimas fueron estabilizadas en el lugar y posteriormente trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango.

Bomberos Municipales Departamentales alertados por ataque armado en laboratorio clínico. (Foto: Asonbomd Guatemala)

Un fallecido

En el lugar murió un hombre de aproximadamente 30 años, quien hasta el momento no ha sido identificado. Tras el hecho de violencia, los bomberos notificaron a las autoridades para las diligencias correspondientes.

Versión preliminar

Según las primeras versiones de lo ocurrido, el ataque armado fue protagonizado por un extrabajador del lugar, quién habría ingresado al laboratorio clínico y disparado en repetidas ocasiones a tres excompañeros de trabajo. Sin embargo, las autoridades aún no confirman esta información.