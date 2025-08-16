Iban a cobrar un cheque: historia de padre e hijo arrastrados por una correntada

-

Padre e hijo fueron arrastrados por la corriente hacia un tragante en Chiquimula.

EN CONTEXTO: Localizan cuerpo de segunda víctima arrastrada por corriente en Chiquimulilla

La trágica muerte de padre e hijo ha consternado a toda una comunidad.

Martín de 63 años y Mario Patzán de 34 años fueron arrastrados por una corriente de agua en una calle de Chiquimulilla, la tarde del viernes 15 de agosto.

Ambos llegaron de Escuintla a Chiquimulilla a cambiar un cheque, pues según comentó el hijo y hermano de las víctimas a un medio local, los acababan de liquidar de la empresa para la que laboraban.

"Nos liquidaron de la Casa Magdalena y venimos a cobrar un cheque. El bus de la empresa nos estaba esperando", dijó Patzán, quien en ese momento aún guardaba la esperanza de hallar a sus familiares con vida.

Querían alcanzar el bus

Patzán agregó que todo ocurrió al momento de querer alcanzar el bus, pues la lluvia hizo que una fuerte correntada arrastrara primero a Martín. Mario, por querer ayudar a su padre, también cayó al tragante.

Los fallecidos son originarios de San Juan Sacatepéquez.

El cuerpo de Martín fue hallado a pocas horas de la tragedia, mientras que el de Mario fue localizado esta mañana de sábado, 14 horas después de caer en el tragante.