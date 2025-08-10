Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Momento en que tráiler vuelca en plena carretera (video)

  • Por Jessica González
10 de agosto de 2025, 08:55
El piloto perdió el control y terminó volcado. (Foto: Shutterstock)

El piloto perdió el control y terminó volcado. (Foto: Shutterstock)

Una cámara captó el momento en que el conductor perdió el control, volcó y se arrastró en la carretera.

OTRAS NOTICIAS: Adolescente de 15 años fue atacado a balazos en San Cristóbal

Por razones aún desconocidas, el conductor de un tráiler perdió el control del vehículo y terminó volcado por completo sobre la carretera.

El accidente ocurrió en el kilómetro 142 de la ruta al Atlántico CA-9 Norte, jurisdicción a Rio Hondo, Zacapa.

Una cámara del sector captó el momento exacto del incidente. 

Mira aquí el video: 

Hasta ahora se desconoce el estado de salud del conductor.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar