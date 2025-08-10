Momento en que tráiler vuelca en plena carretera (video)

Una cámara captó el momento en que el conductor perdió el control, volcó y se arrastró en la carretera.
Por razones aún desconocidas, el conductor de un tráiler perdió el control del vehículo y terminó volcado por completo sobre la carretera.
El accidente ocurrió en el kilómetro 142 de la ruta al Atlántico CA-9 Norte, jurisdicción a Rio Hondo, Zacapa.
Una cámara del sector captó el momento exacto del incidente.
Mira aquí el video:
Hasta ahora se desconoce el estado de salud del conductor.