Mon Laferte anunció que está embarazada

La cantautora chilena Mon Laferte sorprendió a sus seguidores al revelar la noticias de que está embarazada.

A través de su cuenta de Instagram informó que tiene 10 semanas (dos meses y medio) y abrió su corazón acerca de sos sentimientos por este importante acontecimiento, pues al parecer llevaba algún tiempo tratando de ser mamá.

"Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, ¡por fin!. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil", escribió.

Junto al mensaje mostró una imagen donde aparece luciendo un vestido fucsia largo con vuelos, recostada en una silla de madera en un jardín.

"Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa pero lo más importante es que ¡soy feliz! Seré mamá, no sé en qué me metí pero qué hermosa es la vida", agregó.

La ganadora del Grammy emocionó a los fans, quienes le dejaron todo tipo de mensajes de apoyo y emoción.