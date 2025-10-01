Mónaco da la cara con empate ante el City de Haaland

-

El Mónaco logró un meritorio empate en su estadio contra el Manchester City (2-2), gracias a un penal en los últimos instantes y a pesar de un doblete de Erling Haaland, este miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Los monegascos, que nunca se rindieron, consiguen su primer punto en esta Champions mientras que el City suma cuatro, aunque se mantiene entre las primeras posiciones de la tabla en esta fase de liga.

Después del gol inicial de Haaland (15), con un primer toque levantando el balón por encima del portero, igualó el marcador tres minutos después con un espectacular disparo a la escuadra Jordan Teze (18).

Haaland, devolvió la ventaja a los ingleses antes del descanso (44) con la testa. Fue su 52º gol en 50 apariciones en la Liga de Campeones.

En los últimos instantes, una falta del portugués Bernardo Silva dentro del área ofreció un penal al Mónaco, transformado por el central inglés Eric Dier (89).

"Jugamos un partido muy bueno, tuvimos muchas ocasiones, pero es la Liga de Campeones. Defendimos mal una falta y concedimos un penal", resumió el técnico del City.

El español alabó a su doble goleador: "Estuvimos cerca de la victoria, dimos dos veces en el larguero. Haaland estuvo muy bien hoy y los otros jugadores de ataque también tuvieron ocasiones", cerró Pep.