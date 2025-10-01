Remontada incluida: París Saint-Germain manda un mensaje y vence al Barcelona

-

El París da la sorpresa como visitante en Montjuic y le quita los puntos al Barcelona, a pesar de haber arrancado perdiendo el encuentro.

Aunque arrancaron ganando el partido, Barcelona no pudo sostener la ventaja frente a su público y terminó perdiendo ante el París Saint-Germain (2-1), en el partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

Disputado en Montjuic, debido a que el Camp Nou sigue sin recibir el aval del Ayuntamiento de Barcelona para albergar eventos masivos, el conjunto culé había conseguido adelantarse gracias a una buena jugada colectiva en la que Marcus Rashford habilitó de gran manera a Ferran Torres, al minuto 19, para que el español empujara el balón al fondo.

A pesar de que los catalanes fueron los que intentaron generar más para ampliar la distancia, los parisinos encontraron la igualdad en el marcador en una contra perfecta, que terminó con Senny Mayulu (38) definiendo cruzado dentro del área, para superar a Wojciech Szczesny, quien fue titular ante la ausencia de Joan García por lesión.

Poco a poco el PSG empezó a tomar más control de la pelota, sobre todo en el segundo tiempo, e incluso estuvo cerca de romper el empate en un remate de Kang-In Lee que dio en el poste (83), pero justo cuando parecía que todo terminaba con un punto por bando, al 90, Achraf Hakimi se descolgó por la derecha y mandó un centro preciso a la llegada de Goncalo Ramos, quien le puso el botín izquierdo a la pelota para sentenciar el 2-1 de la visita.

Con esto, el Barsa sumó su primera derrota de la campaña en la Liga de Campeones, contra el que probablemente era el rival más duro a enfrentar para los catalanes en esta primera fase de la competencia internacional. Ahora, tendrán que pasar página y pensar en el duelo liguero de este fin de semana contra el Sevilla, el domingo. Por su parte, el cuadro de Luis Enrique es tercero en la tabla, solo por debajo de Bayern Múnich y Real Madrid.