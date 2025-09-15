Versión Impresa
Monumento en India se ilumina con los colores de Guatemala

  • Por Selene Mejía
15 de septiembre de 2025, 17:02
Guatemala recibió un homenaje de parte de India. (Foto: Embajada de Guatemala en India)

Guatemala recibió un homenaje de parte de India. (Foto: Embajada de Guatemala en India)

El minarete "Qutub Minar", una torre de arenisca roja, ubicada en la ciudad de Nueva Delhi, India, fue iluminado con la proyección de la bandera nacional de Guatemala.

Este monumento histórico es catalogado Patrimonio Mundial de la UNESCO y a través de sus muros, en un fraternal gesto, mostró los colores de el país, con motivo del 204 aniversario la independencia nacional.

monumento india homenaje guatemala 1
Foto: Embajada de Guatemala en India.

La iluminación se llevó a cabo la noche del 15 de septiembre de 2025, refrendando la amistad histórica entre Guatemala e India.

Miembros de la comunidad guatemalteca residente en India participaron en este acto organizado por la Embajada de Guatemala en India.

Además de los colores azul y blanco también se escuchó el Himno Nacional. 

