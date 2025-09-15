Versión Impresa
Descubrimiento en Kaminaluyú es abierto al público

  • Por Selene Mejía
15 de septiembre de 2025, 13:12
Descubrimiento en Kaminaljuyu puede ser apreciado por el público. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

La Plaza Inferior de "La Acrópolis", ubicada en el Parque Arqueológico Kaminaljuyú, descubierta recientemente, fue habilitada para todos.

Las excavaciones iniciaron en 2019 y continuaron en 2024 y 2025, en un cuidadoso trabajo de conservación, realizado por el restaurador del "Proyecto Rescatando Kaminaljuyú", el Dr. Luis Fernando Guerrero.

decubrimiento kaminaljuyu 5
Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

El descubrimiento

Se trata de edificios de La Plaza Inferior de La Acrópolis, nombrados como el Edificio T, la subestructura T y el edificio AA, con arquitectura estilo talud-tablero, similar a la de Teotihuacán. Las estructuras forman una pequeña plaza o patio, cuya construcción data de entre el año 350 y el 600 de nuestra era. 

La edificación corresponde al período Clásico Temprano y se cree el espacio era usado para recibir visitas de importantes personajes que viajaron a Kaminaljuyú desde tierras lejanas para sellar alianzas políticas y económicas, también se celebraban ceremonias sagradas en fechas importantes.

decubrimiento kaminaljuyu 4
Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

Ingreso a todo público

Si visitas Kaminaljuyu, puedes ingresar a los edificios de La Plaza Inferior de La Acrópolis, con el debido cuidado a este Patrimonio Nacional.  El sitio arqueológico se ubica en la Zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

El horario  es de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a domingo. Hay dos ingresos por la Calzada San Juan: uno por el comercial Centro San Juan y el otro, en la pasarela de Megacentro, ambos con cruce hacia la derecha y siguiéndo recto, hasta llegar al destino. 

kaminaljuyu

decubrimiento kaminaljuyu 1
Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

decubrimiento kaminaljuyu 3
Foto: Ministerio de Cultura y Deportes Guatemala.

decubrimiento kaminaljuyu 2
Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

decubrimiento kaminaljuyu 3 1
Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

