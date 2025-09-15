Descubrimiento en Kaminaluyú es abierto al público

La Plaza Inferior de "La Acrópolis", ubicada en el Parque Arqueológico Kaminaljuyú, descubierta recientemente, fue habilitada para todos.
Las excavaciones iniciaron en 2019 y continuaron en 2024 y 2025, en un cuidadoso trabajo de conservación, realizado por el restaurador del "Proyecto Rescatando Kaminaljuyú", el Dr. Luis Fernando Guerrero.
El descubrimiento
Se trata de edificios de La Plaza Inferior de La Acrópolis, nombrados como el Edificio T, la subestructura T y el edificio AA, con arquitectura estilo talud-tablero, similar a la de Teotihuacán. Las estructuras forman una pequeña plaza o patio, cuya construcción data de entre el año 350 y el 600 de nuestra era.
La edificación corresponde al período Clásico Temprano y se cree el espacio era usado para recibir visitas de importantes personajes que viajaron a Kaminaljuyú desde tierras lejanas para sellar alianzas políticas y económicas, también se celebraban ceremonias sagradas en fechas importantes.
Ingreso a todo público
Si visitas Kaminaljuyu, puedes ingresar a los edificios de La Plaza Inferior de La Acrópolis, con el debido cuidado a este Patrimonio Nacional. El sitio arqueológico se ubica en la Zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
El horario es de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a domingo. Hay dos ingresos por la Calzada San Juan: uno por el comercial Centro San Juan y el otro, en la pasarela de Megacentro, ambos con cruce hacia la derecha y siguiéndo recto, hasta llegar al destino.
