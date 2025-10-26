Moto GP: Álex Márquez se impone en Malasia; es su tercera victoria del año

El español Álex Márquez, con el segundo puesto en el Mundial de MotoGP asegurado por detrás de su hermano Marc, conquistó este domingo el Gran Premio de Malasia en Sepang, donde Francesco Bagnaia abandonó cuando se encaminaba al podio.
Segundo en la parrilla de salida, el pequeño de los hermanos Márquez tomó el mando de la carrera desde la segunda vuelta (de 20) para hacerse con su tercera victoria del año en MotoGP.
"El plan estaba claro (...) estuve vivo al atacar a Pedro (Acosta) en la primera vuelta, y después a Pecco (Bagnaia) en la segunda, y después gestioné los neumáticos hasta el final", explicó al término de lo que consideró "una carrera perfecta".
Ález Márquez, ganó por primera vez este año fuera de su país tras sus triunfos en los Grandes Premios de España y Cataluña.
El piloto de Ducati-Gresini superó a su joven compatriota de 21 años Acosta (KTM), que con ese segundo puesto igualó su mejor resultado en la élite.
El doble campeón del mundo (2022 y 2023) Francesco Bagnaia tuvo que abandonar a tres vueltas para el final, víctima de un pinchazo cuando tenía controlado el tercer puesto después de haber salido desde la pole.