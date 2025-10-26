Lando Norris gana en México y toma la cima del Mundial de F1

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, ganó este domingo de manera categórica el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 y tomó el liderato del campeonato mundial de pilotos a falta de cuatro carreras para el final de temporada.
OTRAS NOTICIAS: Ian Rodríguez: "Me encantaría convertirme en piloto de fábrica con Porsche"
Norris, de 25 años, defendió de punta a punta la pole position y con una ventaja de 30,324 segundos dejó en segundo lugar al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó el podio y mantuvo sus posibilidades de lograr el pentacampeonato mundial al término de la vigésima prueba de la campaña.
El australiano Oscar Piastri, que llegó a México como líder, terminó en el quinto lugar y cedió la punta del campeonato a su compañero de equipo en McLaren.
Resultados del Gran Premio de México:
1. Lando Norris (McLaren-Mercedes) en 1h37:58.574
2. Charles Leclerc (Ferrari) a 30.324
3. Max Verstappen (Red Bull) 31.049
4. Oliver Bearman (Haas-Ferrari) 40.955
5. Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) 42.065
6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 47.837
7. George Russell (Mercedes) 50.287
8. Lewis Hamilton (Ferrari) 56.446
9. Estéban Ocon (Haas-Ferrari) 1:15.464
10. Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) 1:16.863