Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Lando Norris gana en México y toma la cima del Mundial de F1

  • Con información de AFP
26 de octubre de 2025, 16:25
El piloto británico tuvo una gran carrera y lo confirmó llegando en primer lugar en territorio mexicano. (Foto: AFP)

El piloto británico tuvo una gran carrera y lo confirmó llegando en primer lugar en territorio mexicano. (Foto: AFP)

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, ganó este domingo de manera categórica el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 y tomó el liderato del campeonato mundial de pilotos a falta de cuatro carreras para el final de temporada.

OTRAS NOTICIAS: Ian Rodríguez: "Me encantaría convertirme en piloto de fábrica con Porsche"

Norris, de 25 años, defendió de punta a punta la pole position y con una ventaja de 30,324 segundos dejó en segundo lugar al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó el podio y mantuvo sus posibilidades de lograr el pentacampeonato mundial al término de la vigésima prueba de la campaña.

El australiano Oscar Piastri, que llegó a México como líder, terminó en el quinto lugar y cedió la punta del campeonato a su compañero de equipo en McLaren.

 

 

Resultados del Gran Premio de México:

1. Lando Norris (McLaren-Mercedes) en 1h37:58.574

2. Charles Leclerc (Ferrari) a 30.324

3. Max Verstappen (Red Bull) 31.049

4. Oliver Bearman (Haas-Ferrari) 40.955

5. Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) 42.065

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 47.837

7. George Russell (Mercedes) 50.287

8. Lewis Hamilton (Ferrari) 56.446

9. Estéban Ocon (Haas-Ferrari) 1:15.464

10. Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) 1:16.863

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar