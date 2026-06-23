Mujer motorista fallece tras hecho de tránsito en la ruta al pacífico

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Un grupo de motoristas detuvieron al presunto responsable, quien fue capturado por la PNC.

Al mediodía de este martes 23 de junio, las autoridades reportaron un hecho de tránsito en la ruta al pacífico que dejó a una mujer motorista sin vida.

Según la información compartida por la PMT de Villa Nueva, el hecho sucedió en el kilometro 15 ruta CA-9 con dirección a la ciudad.

Las primeras investigaciones indican que la motorista fue arrollada por un vehículo particular que se dio a la fuga.

Personas que transitaban por el lugar llamaron a los Bomberos Voluntarios para poder auxiliar a la mujer. Sin embargo, al llegar al lugar, determinaron que había perdido los signos vitales.

Posteriormente se presentó la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el área en espera del Ministerio Público (MP) y realizar las diligencias de ley.

Asimismo, se indicó que el carril derecho de esta vía se mantiene cerrado mientras las autoridades realizan los protocolos competentes.

Complicaciones de #TraficoVN por motorista fallecida en el km. 15 ruta CA-9 con dirección a la ciudad, agentes la espera del @MPguatemala pic.twitter.com/128nONGuxL — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) June 23, 2026

Alcanzaron al presunto responsable

Un conjunto de motoristas siguió al presunto conductor responsable, hasta llegar cerca del ingreso del bulevar sur de San Cristobal y se informó a los agentes de la PMT del sector.

Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva indicó que se coordinó con la PNC para realizar las operaciones necesarias sobre este caso.