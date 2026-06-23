Motoristas se salvan de quedar bajo las llantas de un camión (Video)

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Motociclistas estuvieron a punto de quedar bajo las llantas de un transporte pesado.

Un video compartido en redes sociales documentó el momento exacto en el que un motorista y su acompañante se salvan de ser aplastados por un tráiler que transportaba una cisterna en carretera.

Según la información compartida por el video, el hecho se registró a la altura de Cubulco, Baja Verapaz.

El video muestra a dos motocicletas que intentaron rebasar al cabezal. El primer motorista logra su propósito y sigue su marcha, mientras, el segundo se acerca al transporte pesado, pierde el control y termina arrastrado junto a su acompañante por varios metros.

Rápidamente, el conductor del vehículo pesado frena la marcha para evitar pasarles encima. En cuestión de segundos, los accidentados se paran y quedan a un lado, dejando la motocicleta bajo las llantas del tráiler.

Momentos después, las personas que habían rebasado, regresan al lugar del accidente. Por último, también se puede observar que el conductor del tráiler desciende del mismo para dialogar con los afectados.

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