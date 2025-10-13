Envían a prisión preventiva a conductor que arrolló a motorista en la zona 9

-

Este 13 de octubre se ordenó el cambio de delito en contra de Carlos Acevedo, quien embistió al joven en repetidas ocasiones.

ARTÍCULO RELACIONADO: Conductor pide intervención del Inacif para evaluar salud de motorista atropellado

La Sala Tercera de Apelación Penal ordenó el cambio de delito en contra de Carlos Ovidio Acevedo Navas, quien arrolló en repetidas ocasiones al motorista Larkin Daniel Morales.

El percance vial se registró el jueves 25 de septiembre, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, donde a plena luz del día y frente a varias personas, el conductor de una camioneta atropelló en tres ocasiones al motorista.

Este lunes se dio a conocer la modificación del delito en contra de Acevedo, quien era sindicado por Lesiones Graves y se cambió a Homicidio en Grado de Tentativa.

Por lo tanto, el tribunal revocó las medidas sustitutivas otorgadas a la persona señalada y se ordenó prisión preventiva en su contra.

Sala Tercera de Apelación Penal ordenó prisión preventiva en contra de Carlos Acevedo. (Foto: redes sociales)

Asimismo, dejó sin efecto las medidas sustitutivas decretadas en resolución de fecha 26 de septiembre de 2025, dictadas por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactiviad y Delitos contra el Ambiente de Turno del Departamento de Guatemala.