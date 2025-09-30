Motorista narra cómo fue arrastrado por correntada en Carretera a El Salvador (video)

El hombre fue arrastrado por la correntada, pero logró ponerse a salvo y recuperar su motocicleta.
TE PUEDE INTERESAR: Alertan por saturación de agua en los suelos tras fuertes lluvias
Las lluvias registradas la tarde del lunes 29 de septiembre provocaron inundaciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la carretera a El Salvador.
En ese lugar, un motorista relató cómo fue arrastrado por la corriente mientras intentaba avanzar por una cuesta.
En un video difundido en redes sociales, explicó que la motocicleta quedó cubierta por el agua en medio de la vía.
Ante la fuerza de la correntada, decidió lanzarse para evitar ser arrastrado junto con el vehículo.
"(La correntada) me empezó a jalar y mejor me tiré porque me estaba llevando junto con mi moto", narra.
Otra grabación muestra el momento en que el hombre logra ponerse de pie tras haber sido arrastrado varios metros.
Luego se sube a los muros centrales de la carretera para resguardarse y observa cómo la motocicleta continúa siendo arrastrada.
El motorista compartió que logró recuperar su vehículo, aunque con daños. Aseguró que resultó ileso y concluyó su relato expresando que se encuentra bien tras el incidente.
"Gracias a Dios estoy bien y logré recuperar mi moto pero con varios daños" dijo.