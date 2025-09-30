Alertan por saturación de agua en los suelos tras fuertes lluvias

El paso de Ondas del Este y condiciones propias de la época lluviosa mantienen un alto nivel de saturación de agua.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió un aviso dirigido a la población guatemalteca para alertar ante los riesgos tras las fuertes lluvias propias de la época y el paso de Ondas del Este.
Según explicaron, la saturaciones de agua en los suelos ocasiona alta exposición a deslizamientos, derrumbes, descenso de lahares en zonas volcánicas e inundaciones en áreas urbanas y rurales del país, indicó la Conred.
Recomendaciones
Por ello, las autoridades brindaron recomendaciones para evitar inconvenientes. Entre ellas:
- No cruzar ni permanecer dentro de cauces durante descenso de lahares.
- No cruzar ríos ni calles inundadas.
- Seguir indicaciones de autoridades locales.
- Hacer autoevaluaciones de ser necesario.
- Elaborar Plan Familiar de Respuesta.
- Preparar mochila de las 72 horas.
- Asegurar techos, puertas y ventanas.
- Informarse a través de medios oficiales.
- Limpiar drenajes, desagües y cunetas de la vivienda.
Ante cualquier situación de emergencia o desastre, comunicarse al 119 de la Conred, indicaron las autoridades.