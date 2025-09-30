Versión Impresa
Alertan por saturación de agua en los suelos tras fuertes lluvias

  • Por Geber Osorio
29 de septiembre de 2025, 21:39
Las saturaciones de agua en los suelos pueden provocar severas inundaciones en el territorio nacional. (Foto: Conred)



El paso de Ondas del Este y condiciones propias de la época lluviosa mantienen un alto nivel de saturación de agua.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió un aviso dirigido a la población guatemalteca para alertar ante los riesgos tras las fuertes lluvias propias de la época y el paso de Ondas del Este. 

Según explicaron, la saturaciones de agua en los suelos ocasiona alta exposición a deslizamientos, derrumbes, descenso de lahares en zonas volcánicas e inundaciones en áreas urbanas y rurales del país, indicó la Conred. 

Recomendaciones

Por ello, las autoridades brindaron recomendaciones para evitar inconvenientes. Entre ellas: 

  • No cruzar ni permanecer dentro de cauces durante descenso de lahares.
  • No cruzar ríos ni calles inundadas.
  • Seguir indicaciones de autoridades locales.
  • Hacer autoevaluaciones de ser necesario.
  • Elaborar Plan Familiar de Respuesta.
  • Preparar mochila de las 72 horas.
  • Asegurar techos, puertas y ventanas.
  • Informarse a través de medios oficiales.
  • Limpiar drenajes, desagües y cunetas de la vivienda.

Recomendaciones de las autoridades hacia la población en general. (Foto: Conred)


Ante cualquier situación de emergencia o desastre, comunicarse al 119 de la Conred, indicaron las autoridades.

Solicitudes realizadas hacia las autoridades correspondientes. (Foto: Conred)


