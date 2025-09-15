Motorista pone en riesgo a conductores de Quetzaltenango

Usuarios denuncian que hombre puso en riesgo su vida y la de conductores.
Una persona en aparente estado de ebriedad fue captado la mañana de este lunes empujando una motocicleta en la Avenida Las Américas de Quetzaltenango, el hombre obstruía ambas vías y puso en peligro a conductores.
En redes sociales circuló un video que llegó a la Redacción de Soy502 gracias al aviso de usurarios en el cual se visualiza a un hombre que en aparente estado de ebriedad empuja una motocicleta sobre la referida vía.
El andar del hombre es errático y le cuesta mantener el equilibrio, razón por la cual anda al empujar la motocicleta ocupa ambos carriles.
Las acciones del motorista pusieron en peligro a los conductores que se desplazaban sobre la Avenida Las Américas de Quetzaltenango la mañana de este 15 de septiembre.
Incluso en el video se puede observar que varios vehículos y motoristas pasan a escasos centímetros del hombre que lucha por mantener el equilibrio junto a la motocicleta.
"Se le prolongó la fiesta de independencia, ya que en aparente estado de ebriedad caminaba junto a su motocicleta obstruyendo uno de los carriles, arriesgando su vida por la posibilidad que algún vehículo lo atropellara", fue el comentario del usuario que envió el video a la Redacción de Soy502.
*Con información de Whitmer Barrera