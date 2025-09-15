Motorista pone en riesgo a conductores de Quetzaltenango

-

Usuarios denuncian que hombre puso en riesgo su vida y la de conductores.

Una persona en aparente estado de ebriedad fue captado la mañana de este lunes empujando una motocicleta en la Avenida Las Américas de Quetzaltenango, el hombre obstruía ambas vías y puso en peligro a conductores.

En redes sociales circuló un video que llegó a la Redacción de Soy502 gracias al aviso de usurarios en el cual se visualiza a un hombre que en aparente estado de ebriedad empuja una motocicleta sobre la referida vía.

El andar del hombre es errático y le cuesta mantener el equilibrio, razón por la cual anda al empujar la motocicleta ocupa ambos carriles.

Una persona en aparente estado de ebriedad fue captado la mañana de este lunes empujando una motocicleta en la Avenida Las Américas de Quetzaltenango. pic.twitter.com/rjYMYUAsmt — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) September 15, 2025

Las acciones del motorista pusieron en peligro a los conductores que se desplazaban sobre la Avenida Las Américas de Quetzaltenango la mañana de este 15 de septiembre.

Incluso en el video se puede observar que varios vehículos y motoristas pasan a escasos centímetros del hombre que lucha por mantener el equilibrio junto a la motocicleta.

"Se le prolongó la fiesta de independencia, ya que en aparente estado de ebriedad caminaba junto a su motocicleta obstruyendo uno de los carriles, arriesgando su vida por la posibilidad que algún vehículo lo atropellara", fue el comentario del usuario que envió el video a la Redacción de Soy502.

*Con información de Whitmer Barrera