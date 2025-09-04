Xelafer brillará con sus reinas: ¡Un espectáculo de belleza y tradición!

Con 77 años de tradición, la caravana de Fraternidad Quetzalteca vuelve a Quetzaltenango para celebrar las Fiestas de Independencia y como todos los años, la luna de Xelajú, cobijará a 22 reinas departamentales y 8 reinas internacionales.

La elección de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia está programada para el sábado 13 de septiembre, en el centro de convenciones Gran Karmel, certamen que será transmitido en todo el país por diferentes medios de comunicación.

La Cuna de la Cultura recibe una vez más a las representantes de la belleza. (Foto: Archivo)

Jennifer Andre Ortiz, originaria de Chiquimula, será la encargada de entregar este año, el título. "Falta poco para conocer a las nuevas reinas de las fiestas patrias", comentó Eduardo Ayala, presidente de Fraternidad Quetzalteca.

También para el 11 de septiembre, en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, se realizará la elección de Reina Internacional de Independencia, donde la representante de Guatemala competirá por el título.

La velada de elección de las Reina Nacional de Fiestas de Independencia está cada vez más próxima. (Foto: Archivo)