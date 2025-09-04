Xelafer brillará con sus reinas: ¡Un espectáculo de belleza y tradición!

Quetzaltenango celebra las Fiestas de Independencia con la Caravana de Fraternidad Quetzalteca. Además de la elección de la Reina Nacional e Internacional de las Fiestas de Independencia 2025
Con 77 años de tradición, la caravana de Fraternidad Quetzalteca vuelve a Quetzaltenango para celebrar las Fiestas de Independencia y como todos los años, la luna de Xelajú, cobijará a 22 reinas departamentales y 8 reinas internacionales.
La elección de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia está programada para el sábado 13 de septiembre, en el centro de convenciones Gran Karmel, certamen que será transmitido en todo el país por diferentes medios de comunicación.
Jennifer Andre Ortiz, originaria de Chiquimula, será la encargada de entregar este año, el título. "Falta poco para conocer a las nuevas reinas de las fiestas patrias", comentó Eduardo Ayala, presidente de Fraternidad Quetzalteca.
También para el 11 de septiembre, en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, se realizará la elección de Reina Internacional de Independencia, donde la representante de Guatemala competirá por el título.
Participa de las actividades
- 9 de septiembre, a las 8:00 de la mañana, se espera la llegada de las representativas internacionales, en el aeropuerto La Aurora. A las 18:00 horas, se prevé la llegada a Xela de la caravana de reinas de Fraternidad Quetzalteca.
- 11 de septiembre, a las 18:00 horas, velada de elección de la Reina Internacional de Independencia, en el Teatro Municipal.
- 13 de septiembre, a las 18:00 horas, elección de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia, en el Gran Karmel.
- 15 de septiembre, a las 16:00 horas, tarde de talentos, en el centro comercial Utz Ulew Mall.
- 16 de septiembre, a las 10:00 horas, desfile de carrozas con todas las soberanas nacionales e internacionales, la cual, recorrerá las principales calles y avenidas de la ciudad.