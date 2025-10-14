Mototaxistas realizan manifestación en la zona 1 capitalina

Los conductores protestan en contra del Decreto 09-2025, de licencias ambientales.
Un grupo de personas se presentó al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, la tarde de este martes 14 de octubre, para participar en una protesta.
Se trata de mototaxistas que bloquearon la 8a. avenida, entre 9a. y 10a. calle, en las afueras del Congreso de la República de Guatemala.
En el lugar, realizan una manifestación en contra del Decreto 09-2025, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
Comunicado del MARN
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) también comunicó su rechazo a dicho decreto, ya que "esta reforma representa un grave retroceso ambiental para el país", afirmaron.
Por lo tanto, hicieron un llamado a los diputados del Congreso de la República a revertirla este día, según se conoció de manera preliminar.