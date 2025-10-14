Congreso buscará celebrar Sesión Secreta para aprobar Ley antipandillas

-

El Congreso de la República discutirá una propuesta para que se celebra una sesión plenaria secreta en la cual se aprobaría la denominada Ley Antipandillas.

El diputado oficialista, Samuel Pérez, presentó una moción privilegiada que fue aprobada para que el pleno del congreso discuta una propuesta para que apruebe una sesión secreta para la discusión en tercer debate por artículos y redacción final del proyecto decreto 5692, denominada Ley antipandillas.

La referida iniciativa busca reformar el Código Penal guatemalteco para tipificar el "terrorismo con fines de desorden público". El legislador argumentó que la sesión debería ser secreta porque la iniciativa en cuestión trata "asuntos de seguridad nacional".

La propuesta deberá ser aprobada por la mayoría de diputados del pleno del Congreso para concretarse.

El Congreso podría celebrar una sesión secreta para discutir la Ley Antipandillas. (Foto: Archivo / Soy502)

Según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo en su artículo 79, "las sesiones del Congreso serán secretas, siempre que se trate de asuntos militares de seguridad nacional o relacionados con operaciones militares pendientes y asuntos diplomáticos pendientes o de seguridad nacional."

La otra excepción para celebrar este tipo de sesión es cuando se "conozca de antejuicios por delitos contra el pudor de menores de edad".

La legislación es clara que cuando se celebra este tipo de sesión "toda persona que no tenga la calidad de diputado deberá abandonar el hemiciclo parlamentario y la Junta Directiva adoptará las precauciones adecuadas para evitar que se haga público lo tratado".

Asimismo, "si un diputado revelare lo tratado en sesión secreta, se instruirá en su contra las correspondientes diligencias por revelación de secretos".