El "Moyo" Contreras le pone fecha a su retiro del futbol

-

Uno de los máximos referentes de Comunicaciones, José Manuel Contreras, ha confirmado que está viviendo sus últimos momentos en la cancha a pocos meses de cumplir los 40 años, el próximo 19 de enero del 2026.

OTRAS NOTICIAS: Esto dice la Fedefut sobre las entradas agotadas en tiempo récord

El "Moyo" habló en el programa "A 2 Toques", dirigido por Enrique Godoy y Martín Machón, y confirmó lo que ya muchos aficionados cremas temen: el día del retiro del 10 de los albos. Contreras reveló un poco de sus planes para el futuro en el futbol, el cual ya está por pasar a otra etapa.

"Ya estoy en lo último. Yo firmé por una temporada (dos torneos) en Comunicaciones. Si las cosas salen bien y se cumplen los objetivos, creo que sería un buen momento para despedirme", dijo el capitán del conjunto albo.

José Manuel, autor de 73 goles con los cremas, dejó entrever que, de ser campeón en el Apertura 2025 o en el Clausura 2025, tomaría la decisión de dejar el futbol profesional luego de más de 20 años de carrera, con paso en varios equipos nacionales, internacionales y en las diferentes categorías de la Bicolor.

"Sería lindo y me gustaría retirarme siendo campeón. Creo que eso sería lo mejor. Pero si las cosas no salen así, habría que ver los planes del club y también pensar en dar un paso al costado", cerró el mediocampista.