Esto dice la Fedefut sobre las entradas agotadas en tiempo récord

Menos de 10 minutos duraron los boletos de tribuna que se pusieron a disposición de los aficionados este lunes para el juego de Guatemala ante El Salvador, en el inicio de la ronda final de la eliminatoria mundialista.

La Bicolor se medirá a los cheros el próximo jueves, 4 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, en el estadio Cementos Progreso. Se pusieron a la venta más de 13 mil entradas y la Fedefut las ha puesto a disposición del público a través de una localidad por día.

Tanto plantea como tribuna se acabaron en minutos. "Hoy teníamos un tráfico de 8 mil a 9 mil personas en la página, queriendo adquirir 2 mil 400 entradas. No podemos satisfacer la necesidad de todo el público. No tenemos una instalación adecuada", dijo un federativo.

"Las entradas han salido día por día para evitar la reventa. Los que compran tienen que registrar su nombre y su DPI y ya no pueden volver a comprar otro día", explicó.

La Selección no juega la eliminatoria en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores debido a que la instalación se encuentra cerrada por remodelación.

Preferencia se venderá este martes y la general el miércoles. Se espera un estadio Cementos Progreso abarrotado.

En los próximos días, el técnico mexicano Luis Fernando Tena dará a conocer la convocatoria para los juegos de Guatemala ante El Salvador y Panamá.