Arévalo admite colusión estructural luego fuga de reos del Barrio 18

Mandatario señala acciones que se implementarán para retomar el control en el Sistema Penitenciario.

En el marco de la Quinta Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente Bernardo Arévalo, se refirió a la reciente fuga de veinte reos de alta peligrosidad de la cárcel Fraijanes II.

El mandatario reconoció que la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 generó un "contexto crítico" en su administración y que los acontecimientos recientes han hecho que se confronte "la dura realidad" de lo que sucede cuando se pierde el control de los centros penitenciarios.

"La evasión de la justicia de 20 criminales peligrosos es un grave fallo que pone en manifiesto la colusión que ha existido desde hace décadas entre estructuras criminales y funcionarios penitenciarios gracias a autoridades que abrumadas por la complejidad del sistema carcelario y en un contexto gubernamental marcado por la corrupción cedieron el control de las cárceles a grupos de reos", aseveró el mandatario.

Arévalo señaló que, si bien con posterioridad se intentó recuperar el control mediante acciones legales e incluso ejecuciones extrajudiciales, estas medidas no solo resultaron infructuosas, sino que derivaron en responsabilidades penales para sus autores.

Indicó que, ante esta problemática arraigada, su Gobierno inició un proceso de corrección que, previsiblemente, generó una reacción por parte de las estructuras criminales, materializada en la mencionada fuga masiva.

"Esto nos ha llevado a tomar decisiones que creemos nos van a permitir darle una respuesta de fondo a esta problemática. En la crisis vemos la oportunidad de tomar medidas de alcance, contundencia y firmeza para poder empezar a revertir de manera efectiva esta situación", indicó el gobernante.

El presidente detalló que entre las medidas están el relevo en la cúpula del Ministerio de Gobernación (Mingob), con la incorporación de un nuevo ministro y dos viceministros "cuyas trayectorias enfatizan el combate a la corrupción y a la administración correcta de los sistemas penitenciarios".

Agregó que paralelamente, se inició el proceso de construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para dos mil reos y se está rediseñando integralmente el sistema de seguridad en todos los establecimientos del país, con el objetivo primordial de resolver el problema crónico del hacinamiento.

Otra acción que destacó fue la implementación de un censo de la población carcelaria, apoyado en sistemas biométricos de alta tecnología que permitirá establecer con precisión la identidad, ubicación y situación legal de cada interno.

"Finalmente hemos conformado una fuerza de tarea dentro del Mingob en coordinación con la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción que tiene por objeto erradicar la corrupción en el Sistema Penitenciario y en la Policía Nacional Civil", puntualizó Arévalo.

El mandatario reconoció que la fuga de los reos aceleró la puesta en marcha de reformas que ya se encontraban en distintas etapas de diseño o implementación.

Reconoció el apoyo de la cooperación internacional y en particular la del Gobierno de los Estados Unidos y de la OEA.

"Los hechos nos han mostrado de manera dolorosa pero también reveladora la urgencia de una transformación integral de nuestro Sistema Penitenciario", concluyó el gobernante.