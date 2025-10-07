MP allana sede central del TSE

El MP ha vuelto a allanar las instalaciones del TSE este martes.
Una nueva jornada de allanamientos se desarrolla este martes 7 de octubre en la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la zona 2 capitalina.
Desde tempranas horas, personal del Ministerio Público (MP) llegó al lugar e ingresó a las instalaciones.
Hasta el momento, se desconoce el caso al que corresponderían las diligencias y qué fiscalía las desarrolla. El equipo de Comunicación del MP aseguró que la información se brindará una vez avancen las labores.
Cabe destacar que hay varios casos abiertos por el ente investigador en el marco de las elecciones generales de 2023.
**Noticia en desarrollo