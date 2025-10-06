¡Sigue con vida! TSE reactiva al partido político Prosperidad Ciudadana

-

Tras diversas acciones legales, el partido Prosperidad Ciudadana logró ser reactivado por el TSE.

Prosperidad Ciudadana, el partido con el cual Carlos Pineda buscó competir por la Presidencia en las pasadas elecciones, volvió a la vida y estaría listo para participar en los comicios de 2027.

El pasado 1 de octubre, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió una resolución en la cual ordena la inscripción y registro de testimonio de una nueva escritura pública, en la cual se modifica parcialmente la escritura de constitución y estatutos de esa agrupación política.

De acuerdo con el documento, Prosperidad Ciudadana celebró una asamblea nacional extraordinaria en junio pasado y ahí se habrían aprobado los cambios respectivos, lo cual incluiría el símbolo del partido.

"Las modificaciones relacionadas fueron confrontadas con la escritura pública de constitución del partido Prosperidad Ciudadana, con siglas PC, y la legislación vigente, comprobando la adecuación de la misma", reza la resolución, y añade que "se estableció que el instrumento público relacionado llena los requisitos legales vigentes".

Fuente: Resolución del TSE

No estaba cancelado

En enero del año pasado, el TSE informó sobre la cancelación de 11 partidos políticos, pero Prosperidad Ciudadana no figuraba en la lista.

En su momento, el Tribunal indicó que aunque la agrupación no postuló candidatos en las elecciones generales de 2023, estaba desintegrada y con varios procesos pendientes de resolver. Las acciones legales la mantuvieron con vida.

El partido fue uno de los más polémicos en los pasados comicios, pues quedó sin participación justo cuando Carlos Pineda ganaba más adeptos como candidato presidencial.

Era mayo de 2023, cuando la entonces secretaria general de la organización política, Lilian García, ingresó un memorial ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para desistir de una apelación por la continuidad del partido. Así, Pineda y otros candidatos se quedaron sin "vehículo electoral".