MP detecta estafas en compras y ventas en redes sociales

El Ministerio Público (MP) detectó varias modalidades de estafa, a través de las compras y ventas que se llevan a cabo por Internet.

Según la Fiscalía Metropolitana, estos métodos han sido utilizados para engañar y estafar a las víctimas en la compra-venta de teléfonos celulares, objetos diversos y vehículos.

El MP dio a conocer las formas más utilizadas por los estafadores para que la población evite ser víctima de ese tipo de transacciones.

Delincuente comprador

Un ciudadano común publica un artículo en venta y una persona muestra interés. Vía telefónica, el comprador y el vendedor acuerdan el precio, la forma de pago y la entrega del objeto. Sin embargo, el comprador realiza el pago mediante el depósito de un cheque de un banco distinto.

El vendedor hace la entrega del objeto, confiado de que ya se le depositó, pero no se percata que el pago no ha sido acreditado a su cuenta bancaria, ya que se debe esperar el pago por compensación y, en estos casos, el cheque depositado no le será pagado por varias razones.

"Estos cheques, por lo general, corresponden a una cuenta cancelada, son falsos o con reporte de robo", advierte el MP.

Delincuente vendedor

En estos casos, el delincuente realiza la publicación en el sitio web para vender un objeto. La persona interesada lo contacta vía telefónica para poder adquirir el objeto, y acuerdan el precio y la entrega.

El vendedor solicita que el pago se realice a través de un depósito, da un número de cuenta bancaria y le indica al agraviado que le enviará el objeto, pero este nunca lo recibe, pese a que entregó el monto pactado.

Recomendaciones

Estas son las recomendaciones del MP para evitar estafas al vender o hacer compras en línea:

Utiliza plataformas electrónicas seguras.

Verifica el perfil del vendedor o comprador, mira si la plataforma tiene alguna referencia o calificaciones.

Evitar brindar datos personales, como dirección de residencia, nombres de familiares, números de tarjetas de crédito y/o débito.

Si es necesario reunirse en lugares públicos, hazlo donde haya cámaras de seguridad en el lugar.

No aceptes pago por medio de cheque, que el pago sea únicamente en efectivo o transferencia electrónica.

Si se trata de la compra-venta de un vehículo, verifica en la PNC y la SAT que el mismo se encuentre activo y sin reporte de robo.

Opta por pagos contra entrega, de preferencia.

No ingreses a enlaces de mensajes de ofertas que llegan por WhatsApp.

En caso de ser víctima de alguna estafa u otro delito, el MP insta a comunicarse al 1572 o avocarse a alguna de sus sedes para poner la denuncia.