MP investiga "exhaustivamente" corrupción en el Sistema Penitenciario

El Ministerio Público tiene en curso varias investigaciones relacionadas con actos de corrupción en el Sistema Penitenciario, incluida la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes II.

La fuga de 20 reos, líderes del Barrio 18, de la cárcel de Fraijanes II, ha puesto la lupa sobre el Sistema Penitenciario.

La evasión de los reos de alta peligrosidad ya es investigada por el Ministerio Público, pero a esto se suman otras investigaciones por denuncias de corrupción en el SP, como las presentadas la madrugada de este miércoles 15 de octubre por el aún viceministro José Portillo.

El secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, a través de X, aseguró que desde el MP realizarán una investigación exhaustiva.

"Hemos iniciado investigaciones exhaustivas respecto a los hechos denunciados relacionados a actos de corrupción en el Sistema Penitenciario", se lee en la primera parte del texto.

Luego Pineda asegura que las recientes denuncias se suman a otras que han sido presentadas en los últimos meses y las cuales se encuentran en investigación. Sin embargo, no brinda más detalles.

"Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la legalidad y la justicia, la población puede tener por seguro que llegaremos hasta las últimas consecuencias. Ningún acto que atente contra el estado de Derecho o contra el interés público quedará impune. Nadie está por encima de la ley", concluye.

El secretario general del MP, Ángel Pineda, asegura que investigan actos de corrupción en el MP. (Foto: captura de pantalla)

Viceministro renuncia y denuncia

Durante la madrugada de este miércoles 15 de octubre, el viceministro, José Portillo, presentó ante el Ministerio Público cinco denuncias en contra de actos de corrupción en el interior del Ministerio de Gobernación.

Aseguró que pondrá a disposición su cargo porque lo aceptó por convicción, pero que ante la crisis por la fuga de 20 reos, se puede dañar su nombre.

En sus declaraciones, mencionó que la viceministra, Claudia Palencia, estaría detrás de varias anomalías.

Portillo explicó que las denuncias abarcan hechos en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), donde se realizarían "cobros ilegales de empresas que extienden certificados". También señaló irregularidades en los procesos de compras dentro de la institución, así como en el tráfico de migrantes en la ruta de Esquipulas hacia Guatemala.

El viceministro indicó que uno de los temas más sensibles corresponde a los ascensos policiales, donde, según afirmó, "comisarios generales no pasan el polígrafo por ser amigos de la viceministra de Gobernación, Claudia Palencia". Añadió que en la Academia de la PNC "están cobrando", lo que calificó como parte de una estructura interna de corrupción.

Portillo agregó que la reciente fuga de reos de Fraijanes II podría estar relacinada con acciones de la Viceministra de Gobernación Claudia Palencia. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Durante su declaración, Portillo sostuvo que la viceministra Claudia Palencia asumió el control del Sistema Penitenciario (SP) un rol fuera de su competencia.

"Recibí instrucciones del ministro de Gobernación de que estos temas del Sistema Penitenciario los iba a ver directamente la quinta viceministra de Gobernación. Ella fue la responsable que coordinaba el Sistema Penitenciario, recomendó al anterior director del SP, recomendó al inspector del SP y ha recomendado distintos jefes en el SP", afirmó.

Soy502 se ha intentado comunicar con la viceministra Palencia, pero no ha obtenido respuesta. Mientras, el presidente Bernardo Arévalo, anunció que a mediodía dará a conocer las acciones a realizar ante la crisis actual.