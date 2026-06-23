Cambios en el MP: Saénz Barrios releva a Cinthia Monterroso en Fiscalía de Occidente

El Fiscal General y jefe del MP, Gabriel García Luna, nombró a Celma Raquel Saénz Barrios como Fiscal Regional de Occidente en sustitución de Cinthia Monterroso.
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Gabriel García Luna, jefe del Ministerio Público (MP), nombró a a Celma Raquel Saénz Barrios, como Fiscal Regional de Occidente, cargo que era ocupado por Cinthia Monterroso, reconocida por su cercanía con la exfiscal Consuelo Porras.
Con una trayectoria de más 22 años, Saénz Barrios se desempeñó como fiscal del Distrito de Sacatepéquez en la gestión de Porras.
Las últimas destituciones
Aunado a la destitución de Monterroso, el pasado 19 de junio, también se dio la salida de los fiscales Noé Nehemías Rivera Vásquez y Mariling Solagne Castillo y Castillo, también considerados del círculo cercano a Porras.
A Castillo y Casillo se le recuerda por gestionar durante la gestión de Porras órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Gobernación (Mingob), en el 2025.