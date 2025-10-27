MP rechaza señalamientos de Arévalo y asegura que busca interferir en la acción penal

-

El MP se pronunció sobre los señalamientos vertidos en cadena nacional por el presidente Bernardo Arévalo.

Luego de que el presidente Bernardo Arévalo arremetiera contra la fiscal general Consuelo Porras y llamara a la destitución del juez Fredy Orellana en cadena nacional, el Ministerio Público (MP) emitió un pronunciamiento para rechazar los señalamientos del mandatario.

En el texto publicado en redes sociales, el MP indicó que "la Constitución Política de la República establece con total claridad que el Ministerio Público tiene la función de investigar los delitos y garantizar el estricto cumplimiento de la ley, sin subordinación alguna".

Asimismo, precisó que las declaraciones de Arévalo "evidencian su intención de interferir en la acción penal y de procurar impunidad, intentando desacreditar a la institución que tiene el deber constitucional de investigar los hechos de corrupción que afectan al país y que involucran a instituciones y funcionarios del Ejecutivo".

2025: 299 días de trabajo fuerte y firme



El Ministerio Público rechaza categóricamente los señalamientos falsos y malintencionados vertidos por el Presidente de la República.



La Constitución Política de la República establece con total claridad que el Ministerio Público…

En el mensaje presidencial, Arévalo aseguró que "en los últimos días, la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y ciertos espacios del sistema de justicia, ha intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y en la impunidad".

Por aparte, dijo que "Porras, Orellana y sus demás patéticos conspiradores, han creado un contexto de terror para abrirse camino y hundir a Guatemala. Y lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia, y procurando obtener falsas confesiones y denuncias como instrumentos para un golpe de Estado".