Tres nuevos sindicados por el MP en investigación por homicidio en grado de tentativa

Capturan a tres presuntos implicados en muerte de Hansel Szarata; audiencia será este viernes
Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Delitos Contra la Vida, en coordinación con el Ministerio Público (MP), capturaron este jueves a tres personas presuntamente vinculadas al asesinato de Hansel Ernesto Szarata Valdez, ocurrido el pasado 5 de abril en la zona 16 capitalina.
Frente a la Torre de Tribunales fueron aprehendidos Andrés "N", de 20 años, y Roberto "N", de 21 años, señalados del delito de asesinato en grado de tentativa. Las capturas se realizaron en cumplimiento a órdenes judiciales emitidas en seguimiento a las investigaciones por el hecho armado en el que falleció Szarata Valdez.
El caso también involucra al exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, quien fue capturado el pasado 23 de abril por su presunta participación en el crimen, sindicado del delito de homicidio, y a quien el pasado 28 de agosto el juzgado Quinto envió a enfrentar juicio.
El MP informó ante el Juez de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, que los nuevos implicados Carlos Eduardo Hernández Trigueros, Roberto Rafael Padilla Recinos y Jennifer Medrano Méndez han sido señalados en la investigación preliminar por el delito de homicidio en grado de tentativa.
El Juez Orellana, dio a conocer los motivos de detención contra los tres sindicados y programó la audiencia de primera declaración para este viernes 19 de septiembre a las 9:00 de la mañana. Hasta entonces, los detenidos permanecerán en la carceleta de la Torre de Tribunales.
El crimen
La madrugada del sábado 5 de abril, un ataque armado dejó como resultado el fallecimiento de Hansel Ernesto Szarata Valdez, de 35 años, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Gestión Legal del Congreso y anteriormente fue asesor de la Comisión de Gobernación.
El crimen ocurrió en el interior del estacionamiento de un centro comercial en la zona 16 capitalina. De acuerdo con la investigación preliminar, cuando Szarata se retiraba del lugar, sostuvo una breve conversación con un hombre que se conducía en otro vehículo tipo picop.
Minutos después, mientras regresaba caminando hacia su automóvil, fue atacado a balazos. Su cuerpo quedó a un costado del vehículo. Con la presentaciónb de los nuevos implicados en el ataque a Hanzel Szarata suman cuatro personas vinculadas en el crimen.