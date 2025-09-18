Tres nuevos sindicados por el MP en investigación por homicidio en grado de tentativa

-

Capturan a tres presuntos implicados en muerte de Hansel Szarata; audiencia será este viernes

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Delitos Contra la Vida, en coordinación con el Ministerio Público (MP), capturaron este jueves a tres personas presuntamente vinculadas al asesinato de Hansel Ernesto Szarata Valdez, ocurrido el pasado 5 de abril en la zona 16 capitalina.

Juez Fredy Orellana programa para este 19 de septiembre, audiencia de primera declaración en contra de tres señalados por crimen contra Hanzel Szarata. (Foto: PNC)

Frente a la Torre de Tribunales fueron aprehendidos Andrés "N", de 20 años, y Roberto "N", de 21 años, señalados del delito de asesinato en grado de tentativa. Las capturas se realizaron en cumplimiento a órdenes judiciales emitidas en seguimiento a las investigaciones por el hecho armado en el que falleció Szarata Valdez.

Roberto Rafael padilla Recinos y Jennifer Medrano Mendez y Carlos Eduardo Hernandez trigueros capturados por el delito de homicidio en grado de tentativa en caso Hanzel Szarata. (Foto: PNC)

El caso también involucra al exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, quien fue capturado el pasado 23 de abril por su presunta participación en el crimen, sindicado del delito de homicidio, y a quien el pasado 28 de agosto el juzgado Quinto envió a enfrentar juicio.

El 28 de agosto, Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación fue enviado a juicio por su presunta participación en el homicidio de Hansel Ernesto Szarata Valdés. (Foto: Wilder López/Soy502)

El MP informó ante el Juez de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, que los nuevos implicados Carlos Eduardo Hernández Trigueros, Roberto Rafael Padilla Recinos y Jennifer Medrano Méndez han sido señalados en la investigación preliminar por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El Juez Orellana, dio a conocer los motivos de detención contra los tres sindicados y programó la audiencia de primera declaración para este viernes 19 de septiembre a las 9:00 de la mañana. Hasta entonces, los detenidos permanecerán en la carceleta de la Torre de Tribunales.

Otro dos capturados por caso Hansel Szarata



Investigadores de la #DEIC de Delitos Contra la Vida, frente a Torre de Tribunales, dieron cumplimiento a dos órdenes de captura para Andrés "N", de 20 años y Roberto "N", de 21 años, por el delito de asesinato en grado de tentativa pic.twitter.com/6VVCVqYuHA — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 18, 2025

El crimen

La madrugada del sábado 5 de abril, un ataque armado dejó como resultado el fallecimiento de Hansel Ernesto Szarata Valdez, de 35 años, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Gestión Legal del Congreso y anteriormente fue asesor de la Comisión de Gobernación.

El crimen ocurrió en el interior del estacionamiento de un centro comercial en la zona 16 capitalina. De acuerdo con la investigación preliminar, cuando Szarata se retiraba del lugar, sostuvo una breve conversación con un hombre que se conducía en otro vehículo tipo picop.

El exviceministro de Gobernación Carlos García Rubio es uno de los acusados por el crimen contra Hansel Szarate, enviado a juicio por su posible participación en la muerte del exasesor del Congreso Hansel Szarata (Foto: Cortesía/Soy502)

Minutos después, mientras regresaba caminando hacia su automóvil, fue atacado a balazos. Su cuerpo quedó a un costado del vehículo. Con la presentaciónb de los nuevos implicados en el ataque a Hanzel Szarata suman cuatro personas vinculadas en el crimen.